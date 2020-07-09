هالة سرحان تؤيد تصريحات منير ضد التحرش: فنان حقيقي صاحب مسؤولية وضمير

أعلنت الإعلامية هالة سرحان عبر حسابها على تويتر، تأييدها لكلام المطرب محمد منير ضد التحرش والمتحرشين.

وكتبت هالة "الفنان الحقيقي صاحب مسؤولية وضمير نقي وحس وطني عظيم يا ملك، لخص في كلمتين هذه ليست مصر ولا هؤلاء رجال مصريون إنهم إفراز أفكار عقيمة، محمد منير فنان معجون بالاتزان والالتزام والعقلانية والرومانسية الجميلة، تحرش واغتصاب وجع وكلمات تشرخ البراءة وتلوث القاموس".

كتب منير عبر تويتر: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة و الاحتفاء بها .. أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".