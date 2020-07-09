7 أزمات تهدد عمل الشركات السياحية.. تعرف عليها

تواجه شركات السياحة المصرية وعددها أكثر من 2500 شركة، أزمة هي الأكبر في تاريخها كونها تهدد عمل غالبيتها خلال الفترة المقبلة.

تتنوع الأسباب التي تواجهها الشركات حاليا ما بين أسباب تكررت خلال السنوات الماضية وتم التغلب عليها مثل الأزمات الاقتصادية وأزمات مستحدثة قد تؤدي إلى خروج الغالبية العظمى من الشركات خارج منظومة العمل السياحية.

- النقاط التالية توضح أهم الأزمات التي تواجه الشركات السياحية حاليا :-

1- الأزمة المالية:

تواجه الشركات السياحية أزمة مالية غير مسبوقة خلال العام الحالي بسبب جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عملها حيث توقفت بشكل كلي الحركة السياحية الوافدة إلي مصر منذ شهر مارس الماضي حتي بداية شهر يوليو الجاري وما ترتب عليها من توقف وكالات السياحة الأجنبية عن دفع مديونياتها للشركات السياحية نتيجة توقف السياحة في العالم ‘ كما تزامنت تلك الأحداث مع إلغاء رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان فضلا عن الغاء موسم الحج وهي الفاعليات التي كانت تعول عليها الشركات في الماضي لتعويض اي خسائر ناجمة عن تراجع الحركة السياحية الوافدة.

2- إلغاء رحلات العمرة والحج:

إلغاء رحلات الحج والعمرة هذا العام يعد السابقة الأولى في العصر الحديث التي يتم فيها إلغاء تنظيم مصر لرحلات أداء المناسك وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ‘ وتعتبر شركات السياحة هي الخاسر الأكبر من الغاء تنظيم رحلات الحج والعمرة خاصة ان أكثر من 85% من الشركات تعمل بالسياحة الدينية " الحج والعمرة " وقدر خبراء السياحة حجم استثمارات رحلات العمرة والحج الملغاة بنحو 6 مليارات جنيه يدور أكثر من 70% منها داخل السوق المصرية.

3- مبالغ حجوزات رحلات العمرة الملغاة

رغم مرور أكثر من 4 أشهر على إلغاء رحلات العمرة إلا أن الشركات لم تسترد حتى الآن قيمة تأشيرات العمرة الملغاة وعدد من الخدمات الأخرى من الجهات السعودية وذلك لعدم تفعيل الآلية السعودية التي تسمح بتحويل تلك المبالغ لحسابات الشركات بمصر ‘ إضافة إلى عدم رد الفنادق السعودية لمبالغ الحجوزات الملغاة واتفاقها علي تأجيل تلك الحجوزات للعام المقبل ‘ كما طلبت بعض شركات الطيران من الشركات السياحية الانتظار فترة لحين عودة حركة الطيران حتي تستطيع رد مبالغ الحجوزات للشركات وهو ما اضطر الشركات السياحية لدفع قيمة مبالغ حجوزات رحلات العمرة الملغاة للمواطنين من اموالها الخاصة.

4- قانون بوابة العمرة

تدور الأحاديث داخل الوسط السياحي عن القانون الجاري إعداده لبوابة العمرة المصرية وما يتداول بأن القانون سينص على قيام الشركات المنظمة لرحلات العمرة بتقديم خطاب ضمان باسم وزارة السياحة والآثار بمبلغ يتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه وهو ما يهدد بخروج أكثر من 70% من الشركات من سوق الحج والعمرة اذا ما صحت تلك الانباء ويسمح فقط للشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة بتنظيم تلك الرحلات .

5 - حكم حل مجلس إدارة الغرفة

حالة من الغموض تسيطر على قطاع الشركات السياحية إزاء حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الغرفة وما إذا كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، سيقوم بحل الغرفة وتعيين لجنة لتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات جديدة أم سيكون هناك إجراءات قانونية تقوم بها الغرفة للطعن على حكم الحل، هذا الحكم جعل الغرفة تنتظر بعض الوقت في تنفيذ بعض الخطط والانشطة التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية تحسبا لصدور قرار الحل في اي وقت.

6 - أزمة عضوية الاياتا

جاء انسحاب شركة التأمين الدولية التي كانت تتولي تأمين تعاقدات شركات السياحة المصرية لدي الاتحاد الدولي للنقل الجوي " الأياتا" نتيجة بعض الأزمات التي حدثت لبعض شركات السياحة المصرية خلال الشهور الماضية.وطالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي " الاياتا" شركات السياحة المصرية الراغبة في استصدار تذاكر طيران حاليا بضرورة تقديم خطاب ضمان يغطي قيمة التعاقدات مع شركات الطيران العالمية علي ان يبدأ خطاب الضمان بمئات الألوف من الجنيهات وحتي ملايين الجنيهات وفقا لحجم عمل كل شركة وهو ما قد يهدد عمل شركات السياحة المصرية التي لا تمتلك اية سيولة مالية حاليا لدفع قيمة هذا الخطاب نظرا للازمة المالية الخانقة التي تعانيها.

7- غموض موقف رحلات العمرة العام المقبل

لا زالت المملكة العربية السعودية لم تقرر حتى الآن موعد بدء موسم العمرة للعام المقبل والذي كان مقررا أن يبدأ خلال شهر أغسطس المقبل ‘ كما لم تعلن الضوابط المنظمة للرحلات والطاقة الاستيعابية القصوي لها ‘ فضلا عن عدم معرفة القرار المصري الرسمي من تنظيم رحلات العمرة خلال الموسم المقبل من عدمه، وهو ما اوقف قيام الشركات السياحية بالتسويق لبرامج العمرة والبدء في تحصيل مقدمات لتلك الرحلات .