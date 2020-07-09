الطفل يروي مأساته.. أب يحاول التخلص من ابنه في قطار الصعيد

ورقة صغيرة مطوية في ملابس طفل عمره 9 سنوات مكتوب فيها "رجاء إيداعه إحدى دور الرعاية" كانت جانبا من خطة أب للتخلص من نجله.

وقالت الطبيبة المعالجة إن الطفل يعاني من تأخر عقلي مدته أربع سنوات فقرر أن يتركه للقدر مع ورقة ظن أنها ستكون طريق الطفل الصغير لإحدى دور الرعاية.

حجز الأب مقعدا في قطار الصعيد المتجه إلى أسوان وتركه ومضى ثم ذهب للشرطة مدعيا فقدان نجله الصغير أمام حديقة بمنطقة مصر الجديدة.

أراد الأب إبعاد الشبهة في اختفاء الطفل عنه لكن البحث عن طريق كاميرات المراقبة في الحديقة ومحيطها كشف كذب روايته وفي توقيت مقارب أبلغت شرطة محطة قطار أسوان عن العثور على الطفل ومعه الورقة التي تركها في ملابسه.

ألقي القبض على الأب واستمعت النيابة للطفل الصغير فروى حكايته موضحا أن والده اصطحبه إلى محطة قطار الجيزة وحجز له مقعدًا بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان، ووضع في ملابسه ورقة وأمره بالحفاظ عليها، وأخبره أن هناك من ينتظره في المحطة.

لم ينكر الأب ما ذكره نجله وعلل ما فعله بأنه كان يأمل في إيداع أحد مسؤولي محطة أسوان نجله بإحدى دور الرعاية؛ لعدم قدرته المادية على إيداعه، بعد علمه من الطبيبة التي تعالجه بإصابته بإعاقة ذهنية هي تأخره عقليًّا بقدر أربع سنوات.

أودع الطفل إحدى دور الرعاية بقرار من النيابة التي قررت أيضا حبس الأب بسبب تعريض حياة ابنه للخطر.