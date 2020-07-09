"بياعة" تامر عاشور تتصدر قائمة أنغامي مصر

بعد أقل من أسبوع من طرح أغنية "بياعه" للمطرب تامر عاشور عبر تطبيق أنغامي، تصدرت الأغنية قائمة توب أنغامي في مصر.

واحتلت الأغنية المركز الثاني في أبلكيشن انغامي على مستوى العالم.

يذكر أن أغنية "بياعه" كلمات تركي آل شيخ وتوزيع خالد عز.

أنغامي هو منصة رقمية للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث إنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِم.

https://play.anghami.com/playlist/6471768?bid=/RTvyJPVqX7

https://play.anghami.com/playlist/6471050?bid=/5wKHHNXqX7