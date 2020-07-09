بعد توقيع مصر عليها.. ما هي أهمية اتفاقية التعاون الجمركي العربي؟

انضمت مصر إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي بعد توقيع كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على الاتفاقية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الأسبوع الحالي.

تمثل اتفاقية التعاون العربى الجمركي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدول العربية بخلق منطقة تجارة عربية حرة، كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتى تتمتع الدول العربية بعضويتها، واتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذى يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربى المشترك، بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية الأسبوع الحالي تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبعة من الدول الموقعة عليها وتسرى في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتعد مصر خامس دولة عربية توقع على الاتفاقية حيث سبق أن وقعت 4 دول على اتفاقية التعاون الجمركي العربي وهي (المملكة الأردنية الهاشمية/ المملكة العربية السعودية/دولة فلسطين/دولة قطر).

وأكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أهمية التعاون الجمركى العربى المشترك ودوره الفعال فى دفع العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز التكامل الاقتصادى، موضحا أن اتفاقية التعاون الجمركي العربى ستؤدى لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جميع الأطراف وتسهيل حركة التبادل التجاري ومعالجة الممارسات الضارة ومكافحة المخالفات الجمركية.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتحقيق التعاون الجمركي والاداري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والمساعدة فى توفير المعلومات لاستخدامها في تحديث التشريعات والإجراءات الجمركية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها .

الاتفاقية الجديدة تتضمن عدة مجالات للتعاون منها تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات التشريعات الجمركية في الدول الأطراف والتي قد تضر بمصالحها وتحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية والتعاون فى المسائل المتعلقة بتطبيق المبادئ والممارسات الجمركية للدول الأعضاء لمكافحة المخالفات والجرائم الجمركية وتبادل الخبرات فيما يخص مبادئ الرقابة الجمركية والمعلومات والتقنيات الحديثة واتخاذ تدابير خاصة عند الرقابة فيما يتعلق بنقل البضائع وتحقيق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة للوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإيرادات الجمركية.