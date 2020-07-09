حفيدة رجاء الجداوي ترثيها: هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك

في رسالة مؤثرة لرضوى هندي حفيدة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها على فيسبوك، نعت جدتها ونشرت صور تجمعهما.

وكتبت رضوى: "هيوحشني إني أدخل أوضتك فجأة وأقولك (امتحان مفاجئ هاتي السكريبت) واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني إني أدخل عليكي وأقولك (ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا) وكالعادة طبعا بتقتعيني هيوحشني إني أكون نايمة وألاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو طلعت live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتاعتك نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة ماله التليفون أبو قرص".

وأضافت رضوى في رسالتها: "هيوحشني إني أقعد أتفرج عليكي وأتعلم منك هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني إنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك كان عندي 43 يوم استعد فيهم بس إمبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة".

توفيت الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 86 سنة بعد صراع 43 يوما مع فيروس كورونا.