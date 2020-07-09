نحر ذبائح وضرب نار.. 10 معلومات عن أفراح البادية في مطروح

تختلف الأفراح فى مطروح عن غيرها من محافظات مصر، ويتميز أفراح البادية التى يقيمها قبائل مطروح بطقوس خاصة لا يعرفها إلا من حضرها وشاهدها بنفسه.

وتعد أجواء أفراح البادية ذات أجواء مبهجة تعكس التراث البدوى للصحراء وتظهر مدى تمسك أبناء مطروح بهويتهم الثقافية التى يعتزون بها على مر التاريخ.

وتنشر "الوطن" 10 معلومات حول أجواء الأفراح البدوية فى مطروح وطقوسها التى تتميز بها.

- يقام سرادق كبير للفرح للرجال وآخر للسيدات ليحضر جميع المعازيم من الأهل والأقارب والأصدقاء.

- تنحر الذبائح ما بين الشواهى الضأن والعجول.

- يتولى طباخ مخصوص أعمال الطهى وتقديم الطعام والمشروبات.

- لا يخلو الطعام من الأرز واللحوم بجميع أنواعها حسب فنون الطهاة.

- يأتى مصور مخصوص لتوثيق أجمل لحظات البهجة والفرحة داخل العرس.

- يتم عمل ليلتين عشاء يوم الحنة وغداء يوم الدخلة.

- بعد تناول الطعام يلقى مشايخ القبائل كلمات عن الزواج للشباب بها بعض النصائح.

- يدخل العريس على عروسه بعد ظهر يوم الزفاف نهاراً.

- يقوم أهل وأقارب العريس بإطلاق النار فى الهواء أمام شادر الفرح احتفالا بالعرس.

- يتم عمل استعراض للخيول العربية خلال مراسم الفرح.