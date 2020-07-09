أستاذ طب نفسي يحذر من الجلوس مع الأشخاص المكتئبين: مرض معدٍ

تحدث الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عن لجوء المصريين للشواطئ في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال بحري خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن المواطنين بدأوا النزول للشوارع وهم مطمئنون وآمنون، لافتًا إلى أن النزول للسواحل مطمئن نظرًا لاتخاذ المواطنين الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وأشار بحري إلى أن الأطفال أصبحوا عصبيين بسبب الحبس في المنزل وأنهم بدأوا حاليًا النزول والخروج للشارع: "الدنيا هديت والأهالي ابتدت تطمن شوية".

وفي سياق متصل، نصح بحري سيدة بعدم الجلوس مع أصدقائها المكتئبين نظرًا لأن الاكتئاب معدٍ ويجعل الإنسان يجلس في حالة حزن وترقب ويؤثر على حالته النفسية.