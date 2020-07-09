الأسعار تتغير كل 3 شهور.. تعرف على آلية عمل التسعير التلقائي للوقود

تعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.

وتستهدف الآلية تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر، حيث يتم تعديل الأسعار وفقا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، حيث ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تثبيت السعر.

وتنعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر حتى يكون هناك متوسط سعري وحتى يتم تقييم أسعار النفط الخام برنت العالمي بشكل صحيح وعادل.

وقررت اللجنة المنوطة بتغير الأسعار خلال اجتماعها الأخير المنعقد أمس، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند بنزين 80 بـ 6.25 جنيه، وبنزين 92 بـ 7.50 جنيه، وبنزين 95 بـ 8.50 جنيه.