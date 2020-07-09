الحكومة تعالج سائق توكتوك على نفقة الدولة: أعاد "كنز دهب" إلى صاحبه

قال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر علاج سائق توك توك في الدقهلية، وجد حقيبة بها مجوهرات وأعادها لصاحبها بسبب أمانته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "دي أقل حاجة ممكن نقدمها لحد أمين وللشخصيات المحترمة وحد زي ده بأمانته وباللي عمله يستاهل أكتر من كده كتير ودي أقل حاجة ممكن نقدمها له".

وأوضح المصري أنه سيتم تشخيص حالته وعلاجه على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق له حيث سيذهب اليوم لمستشفى الحلمية العسكري لتلقي العلاج هناك نظرًا لوجود أفضل مركز لعلاج الحروق وأنه يعاني من حرق في قدمه سبب له مشاكل وقرح في القدم، مشددًا على أنه سيتلقى العلاج والتأهيل على نفقة الدولة بالكامل.

وكان محمد صابر عبدالعزيز قد وجد ما وصفه بـ"الكنز"، وهو عبارة عن حقيبة سوداء بها كمية كبيرة من المجوهرات، وبحث عن صاحبها وأعادها له، رغم معاناته من مشكلات مادية وصحية منذ فترة.