بشير الديك: أحمد زكي شخصية استثنائية وأفضل من أم كلثوم وعبدالحليم

كشف الكاتب والسيناريست بشير الديك، كواليس تأليف مسلسل يحكي السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي.

وقال الديك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، إنّه بدأ المعالجة الدرامية وانتهى من كتابة الحلقة الأولى من المسلسل، وبدأ حاليًا كتابة الحلقة الثانية.

وأوضح أنّه بدأ منذ فترة جمع الحكايات الخاصة بالفنان الراحل ومعالجتها، وتحضير المعلومات المتاحة على الإنترنت، وكل ما نشر في الصحف والمجلات ومن أصدقاء الفنان الراحل.

وأضاف الديك أنّ زكي يستحق أن يكون له مسلسلا يحكي سيرته الذاتية مثلما قدموا مسلسلا يحكي سيرة كوكب الشرق أم كلثوم: "ده شخصية استثنائية هايلة، في رأيي الخاص أفضل من أم كلثوم وأكثر من عبدالحليم حافظ"، مطالبًا النقاد بالتوقف عن أي حديث عن مسلسل "الإمبراطور" لحين مشاهدة المسلسل.