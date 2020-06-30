محمد عشوب: أحمد زكي كان يريد الزواج من وردة.. وهرب قبل موعد الشبكة

منذ إعلان تقديم حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل تلفزيوني من بطولة محمد رمضان، أثيرت العديد من القضايا حول حياة الفنان أحمد زكي الشخصية، بكل تفاصيلها، وكيف للمسلسل أن يتناول الجوانب الشخصية في حياة الفنان الراحل.

ومنذ أيام، صرح الماكيير محمد عشوب، الذي يعد من الأصدقاء المقربين من الفنان أحمد زكي، بأنه لم يحب في حياته سوى الفنانة هالة فؤاد، وأن سبب الخلافات والإنفصال لم يكن خلاف أحمد زكي مع هالة فؤاد، لكن السبب الأكبر خلافه مع والدها المخرج أحمد فؤاد.

وأكد "عشوب" خلال استضافته ببرنامج "et بالعربي"، أن الفنان أحمد زكي بالفعل فكر في الزواج مرة أخرى، وكان خياره بين كل من فريدة فهمي أو المطربة وردة الجزائرية، مضيفا أن أحمد زكي، قال إنه يرغب بالزواج من امرأة أكبر منه.

وتوسط "عشوب" بالفعل لدى المطربة وردة الجزائرية على حد قوله، وأبلغها برغبة أحمد زكي في الزواج منها، وأن المصادفة لعبت دورها، فكان اليوم التالي تصوير أحد المشاهد لأحمد زكي والفنان ممدوح وافي أمام منزل الفنانة وردة، وأكد أن الفنانة وردة تابعت التصوير، وأن الموضوع تحول لحقيقة، وتم تحديد موعد لـ"الشبكة"، لكن أحمد زكي هرب على حد قوله.

وأضاف "عشوب"، أن وردة الجزائرية حينما رأته بعد ذلك، ضحكت وقالت له هل تتوقع فعلا أنني كنت سأوافق بعد زواجي من نائب رئيس جمهورية الجزائر وبليغ حمدي، أن أتزوج أحمد زكي، ليقول الناس بأنني تزوجت من في سن أولادي.

وأوضح عشوب، أنه بعد ذلك تقابل مع الفنان أحمد زكي، وأكد له بأنه مستحيل أن يتزوج مرة أخرى بعد انفصاله عن هالة فؤاد، مؤكدا بأن أحمد زكي دوما ما كان يؤكد له بأنه سيموت بسن صغير.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، أطلق بلال عبدالغنى، وكيل رامى بركات، الوريث الشرعى الوحيد للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، موقعا إلكترونيا، يحمل اسم الإمبراطور أحمد زكى، يعرض خلاله صور ومقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي.

ويضم الموقع يضم صورًا نادرة من مقتنيات الفنان أحمد زكى، التى ‏ورثها رامى بركات عن أخيه غير الشقيق هيثم أحمد زكى.