إنعام محمد عن مسلسل أحمد زكي: بشير الديك داخل في تحدي

أكدت المخرجة إنعام محمد علي، وجود تشابه كبير بين شخصية الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت إنعام محمد علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن أحمد زكي كان فنانًا منكب على عمله ولم يكن له دور مجتمعي مؤكدة رفضها لتقديم مسلسل عن سيرته الذاتية.

وتابعت: "مش رافضة أنه يبقى فيلم تجاري وعليه جمهور لكن مسلسل لا وبشير الديك داخل في تحدي واحنا منتظرين زي مانا اخترت صابرين لمسلسل أم كلثوم وكل الناس هاجمتني، مشيرة إلى أن حياة أم كلثوم الخاصة كانت مجموعة من الأسرار وأن الكاتب محفوظ عبدالرحمن أجهد كثيرًا لجمع السيرة الشخصية لها.