استشاري تغذية: تناولوا المانجو دون إفراط.. مفيدة للمناعة والضغط

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إنّ البعض يعتقد أنّ تناول المانجو يزيد الوزن، وهذا حديث غير صحيح، إذ إنّ المانجو من أفضل المصادر فيتامين ج وأ بنسبة كبيرة جدا، ويساعدان في بناء الجهاز المناعي وتقوية الكولاجين، كما تحتوي على نسبة بوتاسيوم مرتفعة، ما يفيد مرضى الضغط.

وأضاف ناجي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ المانجو تحتوي على طاقة مثل أي فاكهة أخرى، والسكر الذي يحتويه يتم حرقه سريعا، كما تحتوي على نسبة ألياف جيدة تساعد على الليونة، مؤكدا أنّ كل أنواع المانجو لها نفس القيمة الغذائية.

وأشار إلى أنّ الإفراط في تناول المانجو يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية، ما ينطبق على الموز والبرتقال، متابعا: "كلوا بالمعقول، ممكن تاكل في اليوم مانجتين تقوي جهاز المناعة".