مد فترة حجز 204 قطع أراضٍ سكنية بمدينة ملوي الجديدة لمدة أسبوع

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه تقرر ولمدة أسبوع، مد فترة حجز 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوي الجديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم وحجز تلك الأراضي.

وأوضح الجزار، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، مؤكداً أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفر الأراضي بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع فى الحصول على المسكن الخاص بهم.