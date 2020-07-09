محافظ كفرالشيخ: أقمنا مشروعات حولت الإقليم إلى محافظة للأمل والمستقبل

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه خلال الفترة القليلة الماضية تم إنشاء العديد من المشروعات القومية التي تخدم الجمهورية كلها وليس محافظة كفر الشيخ فقط، لافتا إلى أن هناك 120 كيلو مترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط بها العديد من المشروعات ومنها محطة كهرباء البرلس، وهي من الـ4 محطات العملاقة التي تم افتتاحها مؤخرا وتخدم الشبكة القومية كلها.

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هناك أيضا عددا من المزارع السمكية تحقق حوالي 38% من الإنتاج السمكي منها مزارع "غليون"، فضلا عن وجود 42% من زراعات الأرز على مستوى الجمهورية، بجانب زراعة البنجر التي تخدمه قاعدة صناعية كبرى وهي مصنع السكر بالمحافظة.

وتابع، أن هناك زراعات أخرى نحاول مع وزارة الزراعة أن نتشارك فيها مثل الفول الصويا والذرة الصفراء التي تستخدم في مصانع الاستزراع السمكي لأنها علف سمكي، ومؤخرا أصبحت المحافظة تستغل وجود الرمال السوداء الذي يعد حلم للمصريين وتحقق على يد الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستكمل محافظ كفر الشيخ، أن مصنع الرمال السوداء كان أملا قوميا خلال الفترة الأخيرة، وتحقق وتم الانتهاء من الإنشاءات والمعدات وسيدخل في المرحلة الرئيسية في الإنتاج، والعديد من المشروعات حولت المحافظة إلى محافظة الأمل والمستقبل، وجاذبة للإستثمار وهذه المشروعات تخلق فرص عمل، وصناعات أخرى بجانبها وسيطة، وخلق قواعد صناعية تعطي أملا بتوافر فرص عمل كثيرة للشباب وربط سوق العمل بالتعليم والقواعد الصناعية بحيث أن مزارع غليون تشاركنا مع وزارة التعليم مؤخرا في عمل مدرستين للتعليم الفني والاستزراع السمكي.

وأكد، أن محافظة كفر الشيخ لديها أول كلية في مصر للثروة السمكية، وذلك لتأهيل الفنيين والمهندسين.