كفر الشيخ: تواصلنا مع السياحة لترميم قصر الملك فاروق

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ المحافظة لديها العديد من المواقع الأثرية والسياحية، بينها "تل الفراعين الذي يحتوي على مجموعة ضخمة من الآثار، وجرى تجميعها بغرض إنشاء متحف كفر الشيخ، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أنّ افتتاح متحف كفر الشيخ كان حلما للمحافظة منذ نحو 20 سنة، وجرى نقل الآثار وسيتم افتتاحه رئاسيا، متمنيا أن يكون بؤرة للجذب السياحي، خاصة أنّه سيكون قريبا من المنطقة الترفيهية "حديقة صنعاء"، التي بها عدد من الأشياء الجاذبة للأسرة في كفر الشيخ.

وتابع أنّه يوجد أيضا مسار العائلة المقدسة "كنيسة سخا الأثرية" التي بها العديد من الزيارات بالنسبة للإخوة المسيحيين، الذين يتشاركوا معنا في بعض المناسبات المخصصة دينيا، فضلا عن وجود روح دينية وسياحية، متمنيا نعود على الخريطة السياحية.

وأكد التواصل مع وزارة السياحة والآثار لترميم قصر الملك فاروق، إذ إنّه قيمة معمارية شبيهة بقصر المنتزه، وافتتاح متحف كفر الشيخ قريبا.