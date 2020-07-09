نائبة: تشريع إخفاء البيانات في قضايا التحرش سيشجع الفتيات على الإبلاغ

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وإخفاء بيانات المجني عليه في أي من جرائم التحرش.

وقالت النائبة إن هذا التشريع يحمي خصوصية المجني عليهن، ويحفظ لهن سمعتهن من التشهير مما يلحق الأذى بين أفراد المجتمع.

وأشارت "أبو السعد"، في بيان لها، إلى أن هذا التعديل سيكون دافعا قويا للفتيات لعدم الخوف من اللجوء للقضاء وتقديم بلاغ ضد أي متحرش يتعرض لهن، مما سيحفظ لهن حقوقهن داخل المجتمع، ويكون رادعا لأي شاب تسول له نفسه التعرض لأي فتاة بأي شكل من أشكال التعدي سواء باللفظ أو بالفعل أو بالإشارة.

ولفتت النائبة إلى أن المجلس القومي للمرأة والحكومة يسعيان في متابعة مسار التحقيقات في قضية الشاب المتحرش بعدد من الفتيات، لاسترداد حقوق هؤلاء الفتيات مما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المرأة المصرية وحفظ مكانتها داخل المجتمع.