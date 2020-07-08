"اقتراحات النواب" توافق على إنشاء مدارس جديدة في المحافظات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن إنشاء عدة مدارس بقرى مركز بنها في محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن إقامة مدرسة بكوم إشفين في القليوبية، على مساحة 10 قراريط.

وشملت الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها اللجنة، مقترح النائب عفيفي كامل، بشأن تخصيص مساحة 4 آلاف و800 متر لإقامة مجمع مدارس من تعليم أساسي حتى الثانوية العامة بمنطقة الإسكان الصناعي بالسيوف- محافظة الإسكندرية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، لإنشاء مدرسة إعدادي ومدرسة تجريبي بفناء مدرسة الحرية (1) وتحويل مدرسة سعد بن معاذ لمدرسة ثانوي عام بمحافظة الإسكندرية.

وشهد الاجتماع، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب البدرى أحمد ضيف، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية الزاوية - مركز ومدينة أسيوط (بحري البلد)، وكذلك على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مدرسة بالقطعة 12 بحوض الساقية – بني واصل- محافظة سوهاج، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد، بشأن إحلال وتجديد المدرسة الإعدادية بقرية السرارية بمركز سمالوط - وإحلال وتجديد الجناح الموجود بالمدرسة الابتدائية القديمة بقرية السرارية - مركز سمالوط – محافظة المنيا.

وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام أبو المجد، بشأن تكليف هيئة الأبنية التعليمية بتركيب كاميرات بالمدارس كافة ومرتبطة بمديري المدارس ومديري الإدارات ووكلاء الوزارة لمتابعة أداء العملية التعليمية- محافظة الشرقية، وذلك لمزيد من الدراسة.

كما تمّ تأجيل اقتراح برغبة من النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن إنشاء جناح بنموذج خاص لمدرسة داوود – مركز سمالوط – محافظة المنيا.