صور.. محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة ومشروع الصرف الصحي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط مشروع محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش والذي يبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 350 مليون جنيه وقت التنفيذ وطاقته الاستيعابية 86000 م3/يوم، ويتكون من 2 خزان علوي وأطوال شبكات 106 كيلومترات ويخدم 500 ألف نسمة من مركز ومدينة ديروط.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمود النجار نائب رئيس مركز ومدينة ديروط.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش وشاهد أعمال الكراكة متعددة الأغراض " Water master " بمنطقة مأخذ المياه على نهر النيل والتي يمكنها أن تقوم بأعمال الحفر والتكريك لظاهرة الإطماء التي تنتج مع تغير مناسيب المياه في نهر النيل والتي تم توفير اعتمادها المالي بقيمة 35 مليون جنيهًا من قبل وزارة الاسكان بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه مشددا على المتابعة الدورية لأعمال التكريك وإزالة الإطماء من أمام المحطة ومتابعة جودة المياه كما تفقد أقسام المحطة وأحواض الترسيب والمعمل واستمع إلى مراحل أخذ العينات وتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي بمركز ديروط والمنفذ بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيهًا تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحي ليضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 52000 م 3/ يوم ـ وخط سيب نهائي، تمهيدا لاستلامه بصورة مبدئية ودخوله الخدمة بعد نهو الأعمال التنفيذية الخاصة بالمشروع واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمراحل مشروع صرف صحي ديروط والموقف التنفيذي الحالي وتلافي الملاحظات تمهيدًا للتشغيل وتسليمه لشركة مياه الشرب.

وتفقد المحافظ محطة رفع صرف صحي المحمودية بمدينة ديروط كإحدى محطات الرفع التي يضمها المشروع واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح عن فنيات المشروع والموقف التنفيذي والعائد العام الذي سيعود بالنفع على أهالي ديروط حين دخول المشروع الخدمة مؤكداً الاستمرار في الارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمي لقطاعي المياه والصرف الصحي التي يجنيها المواطن الأسيوطي باعتبارها من أولى معدلات التنمية.

وأنهى المحافظ جولته بتفقد محطة مياه ساو والتي تحتوى على عدة آبار مياه ارتوازية وتم إنشاء بئر إضافي ضمن مشروعات "حياة كريمة" لتغطية احتياجات أهالي القرية والقرى المجاورة من المياه النظيفة وشاهد منظومة العمل بالمحطة والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى تنفيذها بمواقع العمل.