محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من مشروع صرف صحي منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، أعمال مشروع محطة صرف صحي مدينة منفلوط، بقرية الحما بطاقة 38 ألف م3، ويقام على مساحة 175 فدان كمرحلة أولى، وتبلغ تكلفته الاجمالية 460 مليون جنيه، ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة، بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة.

وتفقد المحافظ، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الحما، وتابع معدلات التنفيذ واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمعدلات التنفيذ بالمشروع، تمهيدًا للانتهاء منها وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ودخولها الخدمة ضمن المشروع المتكامل لصرف صحي مدينة منفلوط.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة الانتهاء من أعمال مشروع رفع صرف صحي منفلوط، الذي يتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما، ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة، بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 45 كم، بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم، من مواسير فخار، وخطوط طرد بطول اجمالي 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن.

وأكد على أهمية مراعاة جودة التنفيذ، وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، بكل مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع، والمترددين عليه، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، أجرى المحافظ تجربة تشغيل بعض طلمبات محطة الرفع، وتشغيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة، مشددًا على سرعة نهو الأعمال، وإجراء تجارب التشغيل للمشروع.