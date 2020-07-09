مهرجان المسرح التجريبي يعلن عن مسابقتي المهرجان وشروط الانضمام

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يوم الأحد الماضي إطلاق دورته الجديدة "أون لاين"، للمرة الأولى في تاريخه، كي لا تغيب التظاهرة المسرحية الأهم في الشرق الأوسط، مع مراعاة أمان وسلامة المسرحيين في الوقت نفسه.

وكشفت إدارة المهرجان ملامح الدورة القادمة والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل والتي ستكون كافة فعاليتها "أون لاين"، كما أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن شروط وضوابط المشاركة للفرق الراغبة، والتي تتضمن إضافة إلي ضرورة كونها تعرض للمرة الأولى، أن يندرج العرض المشارك تحت واحدة من مسابقتي المهرجان وأولاهما.

المسابقة الأولى هي مسرح الحظر، وتستقبل إدارة المهرجان العروض التي تحالفت فيها الكاميرات أو برامج التواصل المختلفة عبر الإنترنت مع دراما الخشبة من أجل البحث عن بدائل للعرض الحي، وهذا هو جوهر التجريب المدفوع بالحاجة والضرورة لاستكشاف المجهول، وتستقبل المسابقة إبداعات استخدام الكاميرا وبرامج الاتصال عبر الإنترنت "زووم Zoom على سبيل المثال" لخدمة المسرح والتى تم إنتاجها فى زمن الجائحة حتي العاشر من أغسطس آخر موعد لاستلام الأعمال المتقدمة ، والتي قام المخرجون فيها، وفقا لرؤيتهم الحرة، بتجميع وتجهيز وتوليف مقاطع منفصلة قام بها المؤدون من الممثلين والراقصين والعازفين ومبدعى الصورة التشكيلية كلٌ فى مكانه، حرصا على التباعد الإجبارى في مقطع فيديو واحد كعرض مسرحي.

وتتضمن قائمة شروط المسابقة أيضا أن تتراوح مدة الفيديو من 10 إلى 50 دقيقة، وأن تحتوي الموضوعات "ولا تقتصر" على تأثيرات الجائحة، كما قد تعتمد على إعادة تفسير حبكات مسرحية، وسوف يتم تقييم العرض وفقا للحلول الإبداعية التي يحتوى عليها من منظور مسرحى، على أن تكون عناصر كالتصوير والصوت والمونتاݘ والإضاءة مجرد عوامل مساعدة لتحقيق الرؤية المسرحية محل التقييم ولهذا فإن استخدام الهواتف النقالة في التصوير هو أمرٌ مُرحَبٌ به تماما.

المسابقة الثانية هي مسابقة العروض المسرحية المصورة والمسابقة مفتوحة للتنافس بين العروض التي تم إنتاجها مصريا وعربيا وعالميا قبل الجائحة، علي أن تتراوح مدتها بين 40 إلى 90 دقيقة ويتم تعديل زمن العروض المقبولة اذا كانت أطول بحيث لا تتجاوز حاجز الـ90 دقيقة، وعلى الفرق الراغبة في المشاركة والتنافس يمكنها ملء استمارة الترشح عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان http://cifet.org/