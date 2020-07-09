الداخلية الكويتية: النائب البنغالي لم يحصل على الجنسية

نفت وزارة الداخلية الكويتية، ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول حصول النائب البنغالي المتهم في قضايا إتجار في البشر وفساد بملايين الدينارات، على الجنسية الكويتية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، أن النائب البنغالي المحبوس حاليا على ذمة قضايا إتجار في البشر، وفساد، مقيم بالكويت وفقا لقانون اقامة الأجانب، مشددة على عدم حصوله على الجنسية الكويتية.

ودعت جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على نائب بالبرلمان البنغالي، يعمل في الكويت منذ أكثر من 15 عاما، بتهمة الاتجار في البشر من خلال تجارة الإقامات، وكذلك تقديم رشاوى لعدد من المسؤولين.