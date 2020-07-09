ارتفاع حالات التعافي من كورونا بعزل بلطيم إلى 470

أكد مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا، بمستشفى العزل في بلطيم، إلى 470 حالة تحولت نتائجهم لسلبية وخرجوا بعد تماثلهم للشفاء، مضيفا أن المحافظة سجلت أمس 52 حالة إصابة جديدة.

وقال المصدر، إنه جرى تلبية احتياجات المستشفى والطاقم الطبي الموجود، حيث جرى توفير البدل الواقية والكمامات والقفازات والفيس شيلد والفيس ماسك والحذاء المُستخدم للعزل، وكل ما يحتاجه الفريق الطبي الذي يمكث 14 يوما داخل المستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل حالات من محافظات "دمياط، البحيرة والإسكندرية".

فيما عبرت "عبير.م.ا"، من إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، والتي تعافت مؤخرا من الفيروس، عقب رحلة علاج استمرت 25 يوما، تركت خلالهم طفليها البالغين من العمر 14 و11 عاما، عن سعادتها بإتمام الشفاء وخروجها من المستشفى، مشيرة إلى أنها ستتبرع بالبلازما لإنقاذ المصابين.