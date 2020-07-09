عاجل.. حكم نهائي بالمؤبد لـ بديع وآخرين في "أحداث مكتب الإرشاد"

أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بالسجن المؤبد، لعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد الشهيرة.

ورفضت المحكمة، طعن محمد بديع وخيرت الشاطر وآخرين تضمنهم الحكم وبذلك يكون الحكم نهائيا باتا.

كانت الجنايات أصدّرت حكمها على المتهمين قبل أن يطعنوا عليه مطالبين بإلغائه.

وتضمنت الاتهامات المنسوبة للمحكوم عليهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر أطلقوا أعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم.