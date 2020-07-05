في مثل هذا اليوم.. أول حكم بالسجن المؤبد ضد الإرهابي محمد بديع

كانت الساعة تشير إلى الثانية عشر من ظهر يوم 5 يوليو 2014، حين اعتلت هيئة محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن محمود فريد، منصة قاعة معهد أمناء الشرطة، لتصدر حكمها على الإرهابي محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وآخرين من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة وآخرين، لتصدر أحكامًا بالمؤبد ضد المتهمين وعلى رأسهم المرشد محمد بديع.

ويعد هذا الحكم، هو الأول بحق بديع، بعد عزل محمد مرسي، وصدر بحقه بعد أكثر من 20 جلسة علنية عقدتها المحكمة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، واستمعت خلالها المحكمة لشهود الإثبات والنفي ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقا، وأصبح واجب النفاذ.

وتتعلق الواقعة التي كان متهمًا فيها بديع في هذه القضية، بقيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقطع طريق قليوب الزراعي، في شهر يوليو 2013، بعد عزل مرسي، وقيامهم بإطلاق النار على المارة، بتحريض من المرشد محمد بديع وقيادات الإخوان، الذين حرضوا عناصر الجماعة على التظاهر وقطع الطريق.

وكان المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوب بنها بإشراف المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أحال بديع وآخرين من قيادات وعناصر الإخوان، إلى محكمة الجنايات، في أحداث الطريق الزراعي بقليوب، والتي أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 30 آخرين، من بينهم ضابط شرطة.

وأكدت تحريات الأمن الوطني أن عددا من قيادات الإخوان الموجودين في اعتصام رابعة العدوية، أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة في قليوب، لحشد مجموعات مسلحة وتحريضها على قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي، وتعطيل المواصلات العامة واستخدام القوة لنشر الفوضى وتكدير الأمن العام، وترويع المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع فيه وارتكاب أعمال الشغب وإتلاف ممتلكات عامة وقطع الطرق والمواصلات والتجمهر وحيازة أسلحة نارية وتكدير السلم العام والأمن وتعطيل آلاف المسافرين على الطريق.

واعترف عدد من المتهمين، في تحقيقات النيابة العامة، بانتمائهم لجماعة الإخوان، وأنهم تلقوا أوامر من بعض القيادات للاشتراك في مسيرة قليوب.