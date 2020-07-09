معلومات الوزراء: مصر قفزت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة 2020

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحقيق مصر لقفزة بمقدار 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة خلال 2020، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة، التابعة للأمم المتحدة خلال يونيو الماضي.

ويقيس مؤشر التنمية المستدامة بحسب تقرير معلوماتي "إنفوجراف" صادر عن "مركز المعلومات" قبل قليل نشره عبر صفحته على فيس بوك، مدى قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية الـ17 من خلال مجموعة نقاط تتراوح بين 0 لـ100؛ حيث يعبر 0 عن عدم تحقيق الهدف، و100 عن تحقيق الهدف كامل.

وأوضح مركز المعلومات، أنّ مصر جاءت في المركز الـ83 عالميا خلال عام 2020 بمجموع نقاط 68.8 نقطة، مقارنة بالمركز الـ92 خلال عام 2019 بمجموع نقاط 66.2، مشيرا إلى أنّه حتى الآن لم تخفق مصر في تحقيق أي هدف من أهداف التنمية.

ولفت المركز إلى أنّ مصر تسير على الطريق الصحيح في القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، حسب التقرير الأممي.

وأشار المؤشر بحسب مركز المعلومات، عن تحقيق مصر تقدم ملحوظ في القضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والحياه تحت الماء.

واحتلت المراكز الثلاث الأولى في المؤشر، السويد، والدنمارك، وفنلندا، وجاءت الدول الآسيوية أكثر تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ 2015، كما أنّها الأكثر قدرة على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وأكثر قدرة على التغلب عليه، حسب ما "الإنفو جراف" عن التقرير الأممي.