"معلومات الوزراء" و"المالية" الأعلى في "الشفافية وإتاحة المعلومات"

أكدت رسالة دكتوراه لمدرسة مساعدة بكلية الآداب في جامعة حلوان، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، هما الأعلى في الشفافية، وحرية إتاحة المعلومات والجمهور والإفصاح بنسبة تتعدى 75%، وذلك لحرص هذه المراكز على إتاحة المعلومات المؤسسية، والتنظيمية، والسماح بالإطلاع عليها من قِبل الجمهور.

جاء ذلك في رسالة دكتوراه للباحثة مروة شاكر، المدرس المساعد بقسم علم المعلومات بكلية الآداب في جامعة حلوان، والتي حصلت من خلالها الباحثة على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في علم المعلومات والمكتبات، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى، بعد اجتيازها مناقشة رسالة الدكتوراه، وعنوانها "حرية تداول المعلومات في مراكز المعلومات الحكومية".

وأُعدت رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتورة إيناس صادق، أستاذ علم المعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان، والدكتورة نوال عبدالله، مدرس علم المعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان.

وضمت لجنة المناقشة، كلاً من الدكتور زين عبدالهادي، أستاذ علم المعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان، والدكتورة حسناء محجوب، أستاذ علم المعلومات والمكتبات كلية الآداب بجامعة المنوفية.

وتوصلت رسالة الدكتوراه إلى أن معدل قيام مراكز المعلومات بالوزارات بالإفصاح الاستباقي عن الإصدارات وصل نسبة 80%؜ للجمهور، كما حصل مركز معلومات مجلس الوزراء ومركز معلومات وزارة الكهرباء على المركز الأول في الأفصاح التفاعلي مع الجمهور بنسبة 72%؜.

كما أوضح 66%؜ من الجمهور أن مركز معلومات الوزارات تنشر ما تنتجه من معلومات وإحصائيات بشكل تلقائي ومسبق.

كما أكد 95%؜ من المستفيدين عدم دفع أي رسوم مادية مقابل الحصول على المعلومات من مراكز المعلومات الوزارية وأنها مجانية.

كما، أكد 81%؜ من الصحفيين على ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات في مصر مع ضرورة وجود جهة رقابية للإشراف على تطبيقه.