غدا.. مسرح شو يختتم موسمه الأول بـ"علامة استفهام"

تقرر عرض المسرحية الاستعراضية "علامة استفهام"، غدًا الجمعة، على مسرح الهوسابير، ويعتبر ذلك العرض الأخير للموسم الأول لمشروع مسرح شو.

والعرض المسرحي الاستعراضي الكوميدي "علامة استفهام؟" من بطولة مجموعة من الوجوة الجديدة لـ"مسرح شو" من ضمنهم يارا سامح، سيد محسن، محمد جميل، عمر ماجد، أحمد اشرف، محمد شهبور، نور عاطف، يوسف فج وهو من تأليف واخراج يوسف وائل.

وتدور قصة المسرحية حول صراع كوميدي واستعراضي مع الشيطان حتى يصل إلى الانحناء والاعتذار أمام الإله.

وقال المخرج كريم الكسار مؤسس مشروع "مسرح شو"، إنَّ فكرة الموسم الثاني ستغير شكّل المسرح تمامًا والذي فقد قيمته منذ فترة كبيرة والسبب الوحيد هو البعد عن التطوّر.

وأضاف "الكسار": "سوف تفتح الستارة هذه المرة لتروا مفاجأة كبيرة لموسمنا الثاني وشكل المسرح الحديث بعد التطور، حيث سيجد الجمهور نفسه أمام مسرح تليفزيوني بثوب جديد تمامًا".

وأوضح أنَّ الموسم الثاني سيشارك به 30 نجمًا كبير و9 دول مختلفة مع مجموعة "مسرح شو" وسوف يتمّ الإعلان عن التفاصيل الكاملة بالمؤتمر الصحفي والذي سيتمّ عقده عبر ختام الموسم الأول على مسرح الهوسابير غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً.