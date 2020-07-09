"حماية المستهلك" يتلقى 62 ألف شكوى خلال 6 أشهر

أعلن جهاز حماية المستهلك، أنّه تلقى أكثر من 62 ألف شكوى خلال النصف الأول من عام 2020، لمواطنين تضرروا من خدمات.

وبحسب الجهاز، كانت السلع المعمرة أكثر الشكاوى الواردة للجهاز، وبلغت نسبة حلها 74%، تليها شكاوى الاتصالات والمحمول، وبلغت نسبة حلها 80%، ثم السلع المتنوعة وبلغت نسبة حلها 85%، وشكاوى التحريات وبلغت نسبة الحل 60%، أما شكاوى السيارات فبلغت نسبة الحل 67%، والشكاوى الخاصة بالمواصفات والجودة نسبة حلها 34%.

ودعا الجهاز، المستهلكين، للتوجه بشكواهم للجهاز حال وجود ما يستدعي ذلك، من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بموقع التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية "جهاز حماية المستهلك".