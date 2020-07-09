اعتماد شعبة شركات السياحة في الإسكندرية

اعتمد باسم حلقة، نقيب السياحيين، صباح اليوم، شعبة شركات السياحة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة أحمد شمس، ومحمد محمود نائبا، وعضوية أسماء اسامة ومحمود عبدالله وعلاء الدين شوشة.

وقال أحمد شمس رئيس شعبة العاملين في شركات السياحة بالإسكندرية لنقابة السياحيين، إنّ مجلس إدارة الشعبة يعد خطة لزيادة العضوية لانضمام جميع الزملاء العاملين بشركات السياحة بالإسكندرية، كما رحب بانضمام العاملين في القطاعات السياحية الأخرى الراغبين في عضوية النقابة، سواء فنادق أو مطاعم وكافيهات أو خريجي السياحة والفنادق.

وأضاف شمس، في تصريحات عنه، أنّه تسلم رسميا من نقيب السياحيين مشروع لائحة صندوق الزمالة للسياحيين، وجار طرحه للحوار المجتمعي بالإسكندرية وتسليم المقترحات للمركز الرئيسي للنقابة بالقاهرة قبل إقراره.

وتسعى نقابة السياحيين للتوسع في إنشاء الشعب وزيادة العضوية في جميع المحافظات والمدن السياحية بمصر، وآخرها إنشاء شعبة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء.