الصحة الكويتية: 3 وفيات و833 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 3 حالات وفاة، و833 اصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 382 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 52 ألفا و840 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس "كوفيد 19" جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأوضح السند أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 536 حالة لمواطنين كويتيين، و297 حالةلغير الكويتيين.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 150 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 5011 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 422 ألفا و885 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة، و762 إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 379 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 51 ألفا و7 حالات حتى يوم أمس.