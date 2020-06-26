الكويت تسجل حالتي وفاة و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، حالتي وفاة، و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 341 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 43 ألفًا و969 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح "السند" أن من بين الحالات التي رُصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 492 حالة لمواطنين كويتيين، و423 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 162 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 3774 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 372 ألفًا و284 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الخميس، تسجيل حالتي وفاة، و909 إصابات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.