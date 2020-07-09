قس إنجيلي يشكو ترجمات تحرف الكتاب المقدس.. وأندريه زكي: أمر مرفوض

أعلن القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، رفضه لبعض ترجمات الكتاب المقدس، قائلا في تصريحات تلفزيونية، إنّ تطويع النص لأي ألفاظ أو اتجاهات أمر مرفوض، وأنّه يريد النص كما تكلم به الروح القدس.

وكان القس أشرف نادي حبيب، عضو مجمع القاهرة الإنجيلي المشيخي، وسنودس النيل الإنجيلي، تقدم بخطاب إلى قيادات السنودس الإنجيلي يكشف عن اشتراك وتأييد البعض من أعضاء السنودس وهيئاته التعليمية لمشروع الترجمات القرآنية للكتاب المقدس والمُسَمَّى بمشروع "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، وهي الترجمات التي تنكر الثالوث وألوهية المسيح وعمله الكَفَّاري لأجل خطايا العالم وعصمة الكتاب المقدس، بحسب القس.

وطالب القس أشرف نادي، بالتحقيق في مشروع هذه الترجمات انطلاقاً من المادة 236 من دستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الخاصة بِسُلْطات السنودس.

و"المعنى الصحيح لإنجيل المسيح" قدمه الدكتور الهادي جطلاوي عميد كلية الآداب بتونس، وشارك في هذا العمل إلى جانب لجنة الترجمة: الدكتور عيسى دياب، الدكتور إكرام لمعي، عواطف زويدي، الدكتور نورالدين العربي، الدكتور علي المخلبي.

أما كتاب "البيان الصريح لحواريي المسيح"، فقدمه عبداللطيف عبيد، وشارك في هذا العمل إلى جانب لجنة الترجمة: الدكتور إكرام لمعي، عواطف زويدي، علي المخلبي، الدكتور نور الدين العربي.