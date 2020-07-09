"الصناعات الغذائية" تطالب التضامن بصرف العلاوات الـ5 لعمال كوكاكولا

طالبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتطبيق القانون رقم 25 لسنة 2020، على العاملين المحالين للمعاش بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر.

وتقدمت النقابة العامة للصناعات الغذائية، بمذكرة إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت خلالها أن شركة تصنيع وتعبئة كوكا كولا مصر، كانت إحدى شركات القطاع العام، وتم خصخصتها عام 1993، وأنه منذ ذلك التاريخ والشركة ملتزمة بصرف العلاوة الخاصة للعاملين، مثلها مثل شركات القطاع العام وحتى تاريخه.

وذكرت النقابة العامة للصناعات الغذائية، في مذكرتها أن شركة كوكاكولا مصر، تتبع الإجراءات القانونية في صرف هذه العلاوة، فيتم صدور قرار بالعلاوة سنويا، ويتم سداد الاشتراكات في الشهر الذي تصرف فيه العلاوة، يليه إخطار صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لهذه العلاوة.

وأشارت النقابة العامة إلى أنه: "لا توجد على الشركة أي مديونيات للتأمينات حتى تاريخه"، موضحة أن النقابة العامة، فوجئت عند صرف فروق العلاوات الـ5 للعاملين المحالين للمعاش، بأنه لم يتم إدراج العاملين المحالين للمعاش بهذه الشركة.

وطالبت النقابة، بالموافقة على صرف هذه العلاوات للعاملين المحالين للمعاش بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا، حتى ٣١ ديسمبر 2019، أسوة بما تم مع العاملين بالحكومة والقطاع العام.