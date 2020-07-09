خطوات شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع بالهاتف المحمول

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه Nfc، ويتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الالكترونيه أو بكروت الفيزا.

وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول، وفق الصفحة الرسمية لدهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع فيس بوك.

1) التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

2) التأكد من أنّ جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالي خاصية NFC.

3) تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص، لأنواع العدادات الآخرى، من خلال Google play أو App Store.

4) مرر كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5) اختر تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6) اختر شحن العداد وادخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية، أو من كارت الفيزا، ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

7) ادخل الكارت في عداد الكهرباء لتحويل الرصيد.