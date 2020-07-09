تجهيز فصول 85 مدرسة إعدادية بوسائل تعليمية متطورة ببورسعيد

أكد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بدء تجهيز فصول مدارس المرحلة الإعدادية بالمحافظة بكافة الوسائل التعليمية المتطورة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وبتمويل من المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة تجهيز فصول 85 مدرسة إعدادية حكومية بـ"السبورات" التفاعلية، وأحدث أجهزة العرض وتدريب المعلمين عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل الوزارة اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية، بحضور المهندس رضا سرحان مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد، ومديري العموم ومديري الإدارات.

وناقش "باهي" خلال الاجتماع تنفيذ نشرات النقل للمعلمين لسد العجز والزيادة فى ضوء احتياجات المدارس بجميع المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن التنفيذ المبكر لهذه النشرات يضمن بداية عام دراسي بلا معوقات.