ضبط 18 مخالفة تموينية في حملة لمديرية تموين الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار شن الحملات التموينية وفرض الرقابة على المخابز والأسواق، ومراقبة الأسعار والتصدي بحسم لكافة أنواع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تحرير 18 مخالفة تموينية فى حملة مسائية اليوم بقرى ونجوع مركز طنطا، شملت بيع أسطوانات غاز مدعوم بأزيد من السعر الرسمي، واستعمال الأسطوانات فى غير الغرض المخصص لها ، وضبط بقالين تموينيين لبيعهم السلع بأزيد من السعر الرسمى، إلي جانب مخالفات عدم إعلان عن الأسعار.