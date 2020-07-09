رغم ارتفاع أسعار الفائدة.. المالية تقترض 37 مليار جنيه محليا اليوم

توسعت وزارة المالية في الاقتراض من السوق المحلي، اليوم الخميس، عبر إصدار أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 37.3 مليار جنيه مقابل أذون خزانة اجل 182 و357 يوما علي التوالي.

وجمعت المالية ما يقارب الـ17 مليار جنيه ‘ضافية عما كانت أعلنت عن طرحه من أذون خزانة صباح اليوم عندما أعلن المركزي صباح اليوم طرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع الوزارة لتمويل عجز الموازنة.

وقال "المركزي"، عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأربعاء، إنه سينفذ طرحين اليوم، مؤكدا أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، والثاني 11 مليارا لأجل 357 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأظهرت بيانات المركزي علي موقعه الإليكتروني بعد عصر اليوم إصدار أذون خزانة بقيمة 22.2 مليار جنيه مقابل أذون اجل 357 يوم بما يزيد بنحو 11 مليار جنيه بعدما تقدمت طلبات شراء من المستثمرين والبنوك بلغت 38 مليار جنيه بمتوسط ـأسعار فائدة 13.6%بينما جمعت نحو 15 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة اجل 182 يوم بزيادة 5.5 مليار جنيه عما كانت تنوى اقتراضه بعد تقدم طلبات شراء بقيمة 29.7 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.5%.

كانت وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الديْن، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الديْن، والحد من مخاطر إعادة التمويل.

وتراوحت متوسطات أسعار الفائدة علي مدار شهر يونيو الماضي ما بين 12.3 % و 13.4 % بينما تراوحت متوسط أسعار الفائدة خلال الأسبوع الأول من يوليو بين 13.4% و13.6%.