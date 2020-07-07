وزارة المالية تجمع 41 مليار جنيه خلال يومين مقابل أذون خزانة

جمعت وزارة المالية نحو 41 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة آجال 182 و91 و273 و364 يومًا على مدار اليومين الماضيين بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأعلن «المركزى»، عبر موقعه الإلكترونى، أمس أن وزارة المالية أصدرت الأحد الماضي طرحين الأول إصدار أذون خزانة أجل 364 يومًا بقيمة 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدار أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه.

وأصدرت وزارة المالية أمس الأثنين أذون لأجل 273 يومًا بقيمة 7 مليارات جنيه بالإضافة إلي إصدار أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 12 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقالت وزارة المالية إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.