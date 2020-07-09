تأجيل الحكم في اتهام المليجي بالاعتداء على بعض العلميين إلى 28 يوليو

قال المهندس جيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، قررت تأجيل قضية إعادة محاكمة الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، لاتهامه وبعض أفراد أمن النقابة، بالاعتداء على أعضاء المجلس، وإحداث إصابات ببعضهم، للحكم بجلسة 27 يوليو الجاري.

وأكد أبو عميرة في تصريحات لـ"الوطن"، أن المحكمة كانت قضت غيابيا في 6 يناير الماضي، بسجن المليجي 3 سنوات مع الشغل، و4 سنوات مع الشغل لأفراد الأمن "التابعين له" بحسب تعبيره، موضحا أن اليوم كانت أولى جلسات إعادة المحاكمة لأن الحكم صدر غيابيا.

وكان الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب المهن العلمية، أكد عقب صدور الحكم الأول، أنه سيسعى بالطرق القانونية لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بسجنه، و4 آخرين من أفراد الأمن الإداري بالنقابة 4 سنوات بتهمة الاعتداء على عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وأضاف المليجي، أنهم مستمرون على طريق العلماء والباحثين وأن كرامتهم ستبقى محفوظة وهاماتهم مرفوعة، مشيرا إلى أنه احترامًا للقضاء وتحقيقا للعدالة فإنهم سيسعون بالطرق القانونية لإلغاء الحكم الصادر.

يذكر أن خلافا نشب منذ مارس 2019، بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وتحددت جلسة الاستئناف على حكم فرض الحراسة بتاريخ 12 يوليو الجاري بمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين.