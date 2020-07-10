"التضامن": صرف المعاشات لمن يتقاضى أكثر من 3 آلاف جنيه الأحد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف المعاشات لفئة من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 يوليو، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الأيام اللاحقة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من صرف 10.038 مليار جنيه، من إجمالى المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية لـ 7.150 مليون قائم الصرف في ختام الاسبوع الأول من شهر يوليو.

وأفاد تقرير غرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف معاشات شهر يوليو إلى انتظام صرف المعاشات، حتى مساء الاربعاء الموافق 8 يوليو، من خلال ماكينات الصرف الآلى 4.402 مليون حالة بقيمة 5.900 مليار جنيه، وأن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 541 ألف حالة بقيمة إجمالية 789 مليون جنيه، ، بالإضافة 2.207 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة 3.349 مليار جنيه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد اعلنت انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.