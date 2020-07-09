صرف 10 مليارات جنيه من إجمالي المعاشات في الأسبوع الأول من يوليو

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من صرف 10.038 مليار جنيه، من إجمالي المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، لـ7.150 مليون قائم الصرف في ختام الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وأفاد تقرير غرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف معاشات شهر يوليو، بانتظام صرف المعاشات حتى مساء الأربعاء الموافق 8 يوليو، من خلال ماكينات الصرف الآلي 4.402 مليون حالة بقيمة 5.900 مليار جنيه ، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 541 ألف حالة، بقيمة إجمالية 789 مليون جنيه، و2.207 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة 3.349 مليار جنيه.