بطرس غالي: حظي كان منيل لما توليت منصب قيادي في صندوق النقد عام 2008

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية سابقا، إنه بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت عام 2008 تأثر عدد كبير من البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، ومنهم من أعلن إفلاسه جراء تلك الأزمة، "فجأة اختفت ثقة المتعاملين من سوق المال للسوق نفسه، والناس بطلت تقرض حد".

وأضاف "غالي"، خلال مداخلة له عبر "زووم"، ببرنامج "المصري أفندي"، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على فضائية "القاهرة والناس"، إنه كان يعمل رئيسا للجنة النقدية لصندوق النقد الدولي، وكانت معنية بوضع السياسات النقدية على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي يترأس فيها أحد مواطني دول العالم الثالث ذلك المنصب.

وتابع: "كنت جاي مبسوط وبلغوني بنجاحي في شهر أغسطس ودخلت لقيت مصيبة الإفلاس في عام 2008، ومن حظي المنيل إن ده حصل"، موضحا أنه قد تم تخصيص صرف 11 تريليون دولار خلال 3 أشهر على مستوى العالم كقروض للجميع، وجاء الضخ في أسواق المال: "الأسواق اتشلت ومحدش كان بيقرض حد".

وأكد أن الحل في تلك الأزمة كان تعاونيا بين جميع المواطنين والحكومات، حتى نجحت تلك الدول في السيطرة على الأزمة وعبورها.