بطرس غالي: أزمة كورونا ستؤثر على الجيل الحالي لمدة 40 سنة

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية سابقا، إن أزمة كورونا أثرت على كافة دول العالم، حيث وصلت البطالة في أمريكا لـ32 مليون عاطل بواقع 22%، وفي الدول الأوروبية وصل معدل البطالة لـ15%: "دخل العالم هيكش بـ4.8%".

وأضاف "غالي"، خلال مداخلة له عبر "زووم"، ببرنامج "المصري أفندي"، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية الحالية هو ضخ الأموال للجميع لمن تأثر بالرفد من عمله أو أصحاب المعاشات وغيرهم من المواطنين: "أنا بقول أدي فلوس مش نسلف".

وأوضح أن هذه الجائحة ستغير من شكل الحياة والعالم والقرن الـ21، حيث إن الجيل الحالي من الشباب سيتأثر جراء كورونا لـ40 سنة قادمة ببيئة مختلفة تماما عن ما عاشه الآخرون.

وأكد أن التعاون الدولي الاقتصادي الآن قد اختفى، ما يصعد حل الأزمة القائمة، مشيرا إلى أن السياسات المالية المتبعة بالعالم حاليا هي ضخ الأموال باستمرار في البنوك، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تكون هناك حرب على كافة الجبهات بين أمريكا والصين إلا المجال العسكري، وذلك لأن الصين سبقت أمريكا في مختلف المجالات.