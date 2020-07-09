بطرس غالي: الكل سينخفض دخله.. ولا يوجد تعاون اقتصادي حاليا

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية سابقا، إن اقتصاد العالم حاليا جاء بالسالب، وسيظل تحت المعدلات الطبيعية لسنوات مقبلة، وسيقل دخل كل فرد في أفريقيا لـ5.5%: "الكل هينخفض دخوله في العالم".

وأضاف "غالي"، خلال مداخلة له عبر "زووم"، ببرنامج "المصري أفندي"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه حتى الآن، تم ضخ 11 تريليون دولار على مستوى العالم خلال 4 اشهر كهبات، بينما جاء ما تم ضخه في الأزمة الاقتصادية عام 2008 كقروض للجميع، موضحا أن التعاون الاقتصادي الذي كان موجودا في أزمة 2008، لم يعد موجودا الآن.

وأكد أنه لا يوجد تعاون بين البنوك المركزية في العالم، بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم على رأسهم أمريكا تتعامل الآن بمبدأ "نفسي فقط": "الأزمة الاقتصادية لكورونا محدش عارف هتأثر على دول العالم كام سنة".