بعد انتشار الصدأ: مالك سيارة جيلي يشكى الوكيل فى حماية المستهلك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا لأحد أصحاب سيارة جيلي "جيلي يمجراند" طراز 2017، وبها عدة عيوب صناعة وانتشار صدأ في عدة مناطق في السيارة.

وأضاف "عمر"، أنّ "الصدأ بدأ يظهر بشكل كبير في عدة أجزاء من السيارة في الزجاج الخلفي لها، وأيضا في صدر السيارة، وعند الشكمانات".

وتابع: "الكميات الكبيرة من الصدأ ظهرت داخل سيارة جديدة من المفترض أنّها معالجة ضد الصدأ، ما يعد أكبر عيوب الصناعة في السيارات".

وأكد أنّه قدم شكوى في جهاز حماية المستهلك، وجرى تشكيل لجنة معاينة في كلية الهندسة جامعة القاهرة المتخصصة في معاينة السيارات وإرسال التقارير لجهاز حماية المستهلك، لمعاينة السيارة، وجرى إثبات وجود صدأ في عدة مناطق في السيارة، وعدة عيوب أخرى، وجرى إرسالها إلى جهاز حماية المستهلك لإصدار قرار بشأن السيارة.