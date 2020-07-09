بعد تمديد الشراكة.. "أودي" تستعد لشحن سيارات بايرن ميونخ الكهربائية

أعطى كارل "هاينز رومينيجه"، رئيس المجلس التنفيذي لشركة نادي بايرن ميونيخ، وأوليفر كان، عضو المجلس التنفيذي للشركة، وعضو مجلس إدارة شركة أودي للمبيعات هيلجارد وارتمان الضوء الأخضر لبناء 38 نقطة شحن سيارة e-tron الكهربائية من شركة أودي.

كما سيقود لاعبو كرة القدم المحترفين في فريق بايرن ميونخ سيارة Audi e-tron، وهي أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل من العلامة التجارية.

وسيتمكن اللاعبون من شحن سياراتهم الكهربائية المستقبلية بما يصل إلى 150 كيلووات في مرآب تحت الأرض داخل النادي.

يذكر أنه في يناير الماضي، أعلن فريق بايرن وشركة أودي، أنهما يمددان شراكتهما حتى عام 2029، كما يرغب الشريكان في العمل معًا بشكل إستراتيجي في حملات التسويق المبتكرة، خاصة في السيارات الكهربائية على وجه الخصوص.