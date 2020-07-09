مستشار الحكومة: "مدبولي" فخور بأمانة سائق "التوكتوك"

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة فخور بالعمل الذي قام به سائق "التوكتوك"، الأمين، لافتاً إلى أنه قدم إلى مقر المجلس اليوم، واصطحبه الدكتور أحمد حنفي إلى مستشفى الحلمية العسكري، وجرى فحص قدميه التي تعرضت لحروق شديدة قبل ذلك.

وأضاف "المصري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السائق الأمين الآن محجوز في جناح الحروق بمستشفى الحلمية العسكري، وتم عمل التحاليل الطبية والكشف الطبي اللازم له من أجل بدء رحلة العلاج، وتابع: "رئيس الوزراء وجه بمتابعة الحالة الطبية للسائق الأمين".

من جانبه وجه محمد صبرى عبد العزيز، سائق التوكتوك، الأمين، خلال اتصال هاتفي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه وعلاجه على نفقة المجلس، مشيراً إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه اليوم الخميس.

وتابع السائق الأمين: "أشكر رئيس الوزراء وكل شخص وقف جنبي".