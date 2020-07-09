ضبط 8 أشخاص عذبوا شابا وقيدوه بعامود كهرباء عاريا بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء مجدى القمرى، مدير الأمن، من ضبط 8 أشخاص، بقرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى، لاتهامهم بتعذيب شاب وتجريده من ملابسه وربطه بعامود كهرباء وسط القرية، لاتهامه بسرقة إحدى مزارع العنب.

تعود أحداث الواقعة، حينما ضبط عدد من أهالي قرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى، شاب يبلغ من العمر 28 عاما، يشرع في سرقة إحدى مزارع العنب بالقرية، فما كان منهم إلا أن قاموا بتعذيبه وتجريده من ملابسه وربطه بعامود كهرباء وسط القرية.

وجرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط جميع المتورطين فى الحادث، وتم تحرير المحضر رقم 9922 لسنة 2020 جنح مركز حوش عيسى.

وذكرت مصادر أمنية، أن الشاب يدعى "محمود س.ع.خ" 28سنة، عامل زراعي باليومية، مقيم بالقرية، وجرى تجريده من ملابسه تماما وتوثيقه على أحد أعمدة الكهرباء، واستخدام أسلحة بيضاء أثناء تعذيبه وإرهابه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة حوش عيسى برئاسة المقدم اسلام دياب والمقدم هانى صبحى مفتش المباحث والنقيب محمود الفولى معاون المباحث قيام المتهمين فى الواقعة بعمليات التعذيب لاتهامهم المجنى عليه بسرقة كميات من العنب بداخل مزرعة بقرية الحسين التابعة لمركز الدلنجات يملكها "س .ع .ع" احد اهالى قرية المجنى عليه.